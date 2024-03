June Mar Fajardo, SMB tutunggain 2nd victory

Mga laro sa Linggo:

(Ynares Center-Antipolo)

3:00pm – Phoenix vs Rain or Shine

6:15pm – San Miguel vs TNT

LAST playdate ng PBA Philippine Cup ngayong Linggo, March 17, bago ang two-week All-Star Weekend at Holy Week break.

Sa March 31, Easter Sunday, na muli ang balik ng hostilidad.

Dadayo ng Ynares Center sa Antipolo ang Phoenix Super LPG at Rain or Shine sa first game, bakbakan ang San Miguel Beer at TNT sa second game sa rematch ng finals noong nakaraang taon na ipinanalo ng SMB sa anim na laro.

Inumpisahan nina June Mar Fajardo, CJ Perez, Marcio Lassiter at Jericho Cruz ang title defense sa bisa ng 109-97 win kontra Rain or Shine nitong Biyernes.

Galing naman sa manipis na 100-97 win ang Tropang Giga laban sa Terrafirma noong March 9.

Sina Jayson Castro, Calvin Oftana, Glenn Khobuntin at Brandon Ganuelas-Rosser ang nangunguna sa kampanya ng TNT tungo sa 2-1 card.

Sa first game, susundan ng Phoenix (1-2) ang 94-78 win kontra Dyip din noong Miyerkoles.

Out ng hanggang apat na linggo si Tyler Tio, sasandal muli ang Fuel Masters kina veteran RR Garcia, Jason Perkins, Ken Tuffin, Larry Muyang.

Dikitan ang apat na sunod na talo ng Rain or Shine, laging nauubusan sina Santi Santillan, Adrian Nocum, Andrei Caracut ay Gian Mamuyac.

Kontra Beermen, nasayang ang career-highs 31 points at 14 rebounds ni Santillan.

“They’re 0-4 but they remain dangerous,” ani coach Jamike Jarin sa Elasto Painters. “They like the uptempo game. Santillan’s gonna be a problem, Beau Belga is gonna be a problem.” (Vladi Eduarte)