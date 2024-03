Jen Nierva, Crossovers winalis Cool Smashers

Mga laro sa Martes: (FilOil EcoOil Arena)

HINDI hinayaan ni Jenniefer Niera na mahulog ang bola sa Chery Tiggo Crossovers upang tulungan nito maitala ang matinding upset na panalo sa pangwawalis sa defending champions na Creamline Cool Smashers, 25-18, 26-24, 25-23, sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference preliminaries sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna, Sabado.

Itinala si Nierva ang kabuuang 20 excellent digs at 10 receptions upang maging Player of the Game, habang iniangat ang Crossovers na makabawi sa masaklap na huling kabiguan sa pagpapataas sa hawak na kartada na 3 panalo at 2 talo.

“Ang panalo po na ito ay mula sa aming mga coaches, kay team captain Aby (Marano) at sa mga kakampi ko. Nakita ko po sa mga mata ng kakampi ko na nais nilang bumawi, kaya po nangako kami na ilabas ang lahat ng galing nila kaya po naipanalo namin,” sabi ni Nierva.

Napigilan ng Crossovers ang dalawang sunod nitong kabiguan habang pinutol naman nito ang pinakamahabang winning streak sa liga na itinala ng nagtatanggol na kampeon na Cool Smashers na 19 na sunod na laro.

Huling natalo ang Creamline noong 2023 Invitational Finals laban sa Kurashiki Ablaze noong Hulyo 30, 2023 at ang unang straight set na kabiguan mula noong Mayo 26, 2019 sa Petro Gazz Angels sa Reinforced Conference.

Nanguna si Eya Laure, na siya ring pumalo ng huling puntos para sa Crossovers, sa 14 puntos mula sa 12 spikes at 2 aces habang tumulong si Czarina Grace Carandang na may 12 puntos mula sa 9 attacks at 3 blocks.

Nag-ambag din sina Victonara ‘Ara’ Galang na may 10 puntos, Mylene Paat na may siyam at Aby Marano na may anim.

Nanguna naman si Jesscia Margaret ‘Jema’ Galanza na may 13 puntos at Diana Mae ‘Tots’ Carlos na may 12 puntos para sa Creamline na nahulog sa ikalawang puwesto sa kabuuang 4-1 panalo-talong kartada. (Lito Oredo)