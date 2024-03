GMA-7 may binubuong noontime show: Vice posible rin pamalit sa TAPE, Inc.

Inusisa namin ang isang insider ng GMA-7 sa magiging kapalaran ng kanilang noontime slot.

Pagkatapos ngang mawala ang ‘Tahanang Pinakamasaya’ ng TAPE, Inc. ay mga pelikula na ang ipinalalabas ng Kapuso Network sa kanilang main channel.

Ang ‘Lunchtime Movie Hits’ nga ang nakasalang ngayon sa noontime slot ng Channel 7.

Pero may mga pini- pitch daw na mga variety noontime show ang entertainment group ng GMA Network na posibleng ipalit sa timeslot na iyon.

Ang ‘Lunchtime Movie Hits’ ay may mga pelikulang isasalang na raw hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo.

“Pero it doesn’t mean na hanggang sa end of May lang ang

‘Lunchtime Movie Hits’. Basta may mga naka-ready na movies na hanggang end of May, pero possible na ma-extend pa ‘yan.

“Baka nga hanggang ilang buwan pa ang aabutin ng

‘Lunchtime Movie Hits’ bago makabuo ng noontime show na puwedeng ipalit.

“So nothing’s definite yet,” sabi ng source namin.

Paano ‘yung mina-manifest na si Vice Ganda at ang ‘It’s Showtime’ ang ilalagay na sa noontime slot ng Channel 7?

“Alam mo, kahit naman doon sa GTV noon, talagang minanifest nila at nangyari nga. ‘Yung pagma-manifest naman ni Vice at ng mga taga-‘It’s Showtime’, wala namang masama. Malay natin, mangyari.

“Everything naman possible, ‘di ba? Malay natin, mailagay nga sila sa Channel 7. Pero ang sinasabi ko, may mga pini-pitch din ang entertainment group ng GMA at mas possible ‘yon.

“Pero baka lang, biglang maisipan na ang ‘It’s Showtime’ na lang ang ilagay. Pero hindi pa nga sigurado,” tsika pa aming source.

Posible rin daw na biglang magpatawag ng meeting ang GMA-7 at magpalit ng programming ngayong sinasabing palalakasin ng TV5 ang kanilang programming dahil magiging back-to-back na sa April ang ‘Eat Bulaga’ nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at Dabarkads, at ang variety game show ni Willie Revillame.

“So maraming possibilities. Maraming puwedeng mangyari dahil sa pagbabago sa TV5. Wait na lang natin kung ano ang madi- discuss sa progcomm,” pahayag pa ng kausap namin.

So sabi nga, abangan ang susunod na kabanata…

‘Yun na!