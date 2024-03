Kinastigo ni Senador Cynthia Villar ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa kanilang paliwanag na wala silang partisipasyon sa pagbibigay ng permiso sa kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills sa Bohol.

Ayon kay Villar, chairperson ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, miyembro ang DENR ng Protected Area Management Board (PAMB) na siyang nagbigay ng permiso sa Captain’s Peak Garden and Resort na magtayo ng istruktura sa paanan ng Chocolate Hills.

Sinabi ito ng senadora dahil alam niya ang komposisyon ng PAMB dahil maging siya ay miyembro nito sa kanilang lugar sa Las Pinas na siyang nangangalaga sa Las Piñas–Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area (LPPCHEA).

“Hindi puwedeng sabihin ng DENR na hindi nila alam iyan kasi member sila ng PAMB,” giit ng senadora sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Nakalulungkot aniya na ang ahensiyang inatasan para pangalagaan ang kalikasan ay siya pang nagbibigay ng permiso para sirain ito.

“Yung mga tao hindi sila up to protect the environment. Kahit yung DENR hindi sila up to,” ani Villar

“Katulad namin protected area kami nag-issue ng ECC yung DENR kaya lang nag-complain ako. Minsan hindi naman sila dedicated sa trabaho nila eh. Kahit yung secretary dedicated eh yung nasa baba?” dugtong pa niya.

Nakatakdang magsagawa ng ocular inspection ang mga senador sa Captain’s Peak Garden and Resort at sa iba pang resort na itinayo umano sa Chocolate Hills. (Eralyn Prado)