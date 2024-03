Denice Zamboanga, Stamp Fairtex isasantabi muna ang pagkakaibigan

ISASANTABI muna nina Filipina fighter Denice “The Menace” Zamboanga at dating training partner na si ONE Atomweight MMA World champion Stamp “Nong Stamp” Fairtex ang pagkakaibigan sa kanilang bakbakan sa main event bout ng ONE 167 sa Hunyo 8 sa Impact Arena sa Bangkok, Thailand.

Minsang nagkasama sa iisang bakuran sina Zamboanga at Stamp sa Training Center sa Pattaya, Thailand noong 2019 hanggang 2020, kung saan nabuo ang magandang pagsasamahan bilang mag-sparring partner.

Ilang ulit naunsyami ang pagnanais ng 27-anyos mula Quezon City na si Zamboanga (10-2, 2KOs, 3Subs) na makasabak sa world title fight laban kay dating champion Angela “Unstoppable” Lee, habang nabigong manaig sa ONE Atomweight Grand Prix kontra Ham Seo-Hee noong Setyembre 2021, at sa kanilang rematch sa ONE X noong Marso 26, 2022.

Ngunit bumangon ito sa magkasunod na laban kina Lin Heqin ng China sa bisa ng split decision sa ONE on Prime Video 5 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City at kontra kay Julie Mezabarba ng Brazil sa ONE Fight Night 9 noong Abril 22, 2023 sa Lumpinee Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand. (Gerard Arce)