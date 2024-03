Binata, ka-buddy niratrat ng tandem

Patay ang isang binatang security guard habang sugatan ang ka-buddy nito na isa ring guwardiya makaraang pagbabarilin ng riding in tandem na nakasuot ng Joyride uniform at helmet habang nakatayo sa lugar at naghihintay ng masasakyan sa Imus City, Cavite, Biyernes ng gabi.

Namatay sa pinangyarihan ng insidente si alyas Ramil, 37, binata, residente ng Camella, Bacoor City, Cavite habang ginagamot sa isang ospital ang kasama nito na si alyas Rene, 42, isa ring sikyo.

Inaalam naman ang pagkakakilanlan ng dalawang suspek – isa ay nakasuot ng Joyride uniform at blue helmet na siyang driver habang puting white t-shirt ang angkas nito.

Sa ulat ni Police Staff Master Sergeant Jun Benedict Colorado ng Imus City Police Station, naghihintay ng masasakyan ang mga biktima sa harapan ng Meralco satellite sa kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Brgy. Anabu 1C, Imus City, Cavite alas-8:00 kamakalawa ng gabi nang dumating ang mga suspek at walang sabi-sabing pinagbabaril ang mga biktima.

Namatay sa pinangyarihan ng insidente si Ramil habang isinugod sa ospital si Rene dahil sa tama ng bala sa katawan.

Nagsasagawa ngayon ng backtracking sa Closed Circuit Television (CCTV) sa dinaanan ng mga suspek habang naghahanap ng mga saksi sa posibleng pagkakakilanlan ng nasabing riding in tandem. (Gene Adsuara)