Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11983 upang ipairal ang bagong passport law sa bansa matapos susugan ang Passport Act of 1996.

Sa ilalim ng “New Philippine Passport Act,” inaatasan ang Department of Foreign Affairs (DFA) na itatag at pangasiwaan ang online application portal at Electronic One-Stop Shop sa kanilang official website.

Ang bagong batas na nilagdaan noong Marso 11, 2024 ang sumusog sa Republic Act No. 8239, o Passport of 1996. Sa bagong passport law, pinahihintulutan ang DFA na magkaroon ng offsite at mobile passport services sa labas ng kanilang consular offices at foreign service posts (FSPs).

Inaatasan din ang DFA na ayusin ang akomodasyon sa aplikasyon ng passport ng mga senior citizen, mga person with disability, mga buntis, mga menor de edad na pitong taong gulang pababa, solo parents, overseas Filipino workers, at mga indibiduwal na may “emergency and exceptional cases.”

Nakapaloob din sa batas na sinumang tao o entity na walang legal authority na mangumpiska o itago ang passport ay makukulong ng hindi bababa sa 12 taon at multang mula P1 milyon hanggang P2 milyon. Ang mga mamemeke naman ng pasaporte ay makukulong ng 15 taon at multang P100,000-P250,000.