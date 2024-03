Pumalo na sa halos 60 katao ang nasawi samantalang 34 naman ang nasugatan sa ilang bahagi ng Afghanistan bunsod na rin ng malamig na temperatura na may kasamang malakas na pag-ulan at snow storm sa nasabing bansa.

Nabatid kay Spokesman of the Natural Disaster Management Ministry Janan Saiq, bukod sa nasabing bilang ng mga nasawi at nasugatan ay tinatayang 1,600 bilang din ng mga kabahayan ang nawasak sanhi ng walang puknat na sama ng panahon na umabot na sa higit tatlong linggo.

Kaugnay nito’y inanunsyo naman ni Spokesman for the Public Works Ministry Ashraf Haqshenas na pansamantalang isinara ang ilang kalsada sa nasabing bansa dahil sa malakas na pagbagsak ng mga niyebe rito.

Kabilang sa di ngayon madaanan ay ang probinsiya ng Bamiyan, Ghor, Sar-e Pol, Nuristan at Farah sa Afghanistan.