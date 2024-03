Vice Ganda super pabebe kay Ion Perez

Taliwas sa kanta niyang ‘Huwag Kang Pabebe’, inamin ni Vice Ganda na siya ay pa-baby o pabebe sa dyowang si Ion Perez.

Sa segment nilang ‘EXpecially for You’, nagkuwento si Vice na ang sarap sa feeling na inaalagaan ng kanyang partner, ‘yung tipong nagpapasuyo pa ng lambing kay Ion at nagpapanggap na nanghihina at kung ano pa.

“’Yung minsang naghihina-hinaan ka ‘yung… ‘Bangon mo nga ako, ang sakit ng katawan ko.’ Pero kayang-kaya ko namang tumayo! Pati ‘Paabot nga ‘nun,’ pero ang haba-haba naman ng biyas ko at kaya ko namang abutin. Puro ako pasuyo,” chika ni Vice.

At siyempre, kinumpirma naman `yon ni Ion. Sabi niya, para nga raw bata si Vice kung makisuyo ng lambing sa kanya.

“Nagpapabuhat pa nga siya, parang bata!” hirit pa ni Ion.

Pero emosyonal na ipinaliwanag ni Vice kung bakit siya ganoon kay Ion. Kuwento niya, hindi naman siya tulad ng ibang magkasintahan na naranasan ang ganito noong bata-bata pa siya at ngayon lang naman siya nakaranas ng ganitong klaseng pagmamahal.

“Sana maunawaan niyo na gusto ko lang maranasan kasi ngayon ko lang naman nararanasan lahat ng ito. Napakasuwerte ninyo kasi ‘yung mga pinakamatatamis ay bata pa lang natitikman niyo na. It took me forever before I finally found and feel this,” saad pa rin ni Vice.

Agad nga siyang niyakap ng kanyang ‘It’s Showtime’ family at pinuri naman si Ion sa pagiging ‘green flag’ niya kay Vice.

“Alam naman niyang minsan ang OA ko sa kanya. Gusto ko lang naman malaman kung anong pakiramdam nun kasi hindi ko siya naranasan,” hirit pa rin ni Vice.

Well, masuwerte na rin si Vice, na nakahanap siya ng katulad ni Ion, ha! (Dondon Sermino)