TAPE lawyer umalma sa fake news!

Inalmahan ng spokesperson/legal counsel ng TAPE, Inc. na si Atty. Maggie Abraham-Garduque ang tsismis na kumalat na after ng desisyon ng pamilya Jalosjos na tapusin na ang noontime show na ‘Tahanang Pinakamasaya’ na prinodyus nila sa GMA-7 ay isinara na rin nila ang opisina nila sa Xavierville Avenue, Quezon City.

Ikinagulat nga ni Atty. Maggie ang report na iyon ng isang vlogger.

Tahasang sinabi ni Atty. Maggie na fake news iyon.

“Natawa nga ako nang may nabasa ako na pati raw office ng TAPE sa Xavierville nagsara na rin.

“Damı talaga fake news! Paradoxically when that news came out, andun pa ko sa office ng TAPE at full operation sila. I attended a meeting pa nga.

“So fake news talaga!” madiing pahayag ni Atty. Maggie.

Malinaw naman daw na ang isinara lang ng TAPE, Inc. ng pamilya Jalosjos ay ang ‘Tahanang Pinakasamaya’.

Puwedeng-puwede pa raw magprodyus ng ibang shows ang TAPE, Inc.

“Sa ngayon hindi ko pa alam kung ano ang ipuprodyus nila, abangan na lang,” dagdag pa ng legal counsel ng TAPE, Inc.

Wala namang sinabi si Atty. Maggie kung may gagawin ba silang legal action sa nagkalat ng fake news tungkol sa TAPE, Inc.

‘Yun na!