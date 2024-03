Nagsagawa ng pagsasanay ang SM Supermalls at Bureau of Fire Protection (BFP) kung paano lilikas sa isang gusali at mga dapat gawin sakaling magkaroon ng sunog o iba pang emergency.

Mahigit 21,000 empleyado, kostumer at BFP personnel sa higit 106 SM malls, opisina at properties ang nakiisa sa isinagawang “3rd SM Supermalls and Bureau of Fire Protection Nationwide Simultaneous Fire Drill” noong Marso 13, Miyerkoles.

Sa isinagawang drill, kunyaring yumanig ang isang magnitude 7.2 na lindol na nagresulta ng sunog, pagsabog ng gas farm at pagguho ng ilang istruktura, at nagdulot ng injuries sa mga tao sa loob ng mall, mga nawawala at mga naipit na biktima.

Ang SM Megamall sa Mandaluyong City ang siyang pangunahing venue ng fire drill.

Tampok sa drill ang pagsaklolo ng mga miyembro ng BFP Mandaluyong Rope Rescue Team sa mga na-trap na kostumer mula sa rooftop ng SM Megamall gamit ang aerial ladder truck.

Ipinakita rin ng Mandaluyong City Fire Station, Mandaluyong CDRRMO, PNP, MMDA, barangay at fire brigade teams gayundin ng mga tenant ng SM ang kani-kanilang kakayahan kabilang ang rope rescue.

High angle rescue naman ang ipinamalas ng BFP Special Rescue Force habang ang mga tenant employee ay nagpakita kung paano gumamit ng mga fire blanket at fire extinguisher, at ang SM Fire Brigade Team naman bilang mga first responder sa pinangyarihan.

Nakiisa sa Megamall fire drill sina Supt. Nazrudyn Cablayan (Mandaluyong City Fire Marshal), Ian Mathay (SM Supermalls Megamall AVP), Atty. Pearl Jayagan Turley (SM Supermalls AVP for Corporate Compliance), Chief Supt. Manuel Golino (BFP Director for Fire Safety Enforcement), Engineer Liza Silerio (SM Supermalls VP for Corporate Compliance), Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr., DILG Undersecretary Serafin Barreto, Engineer Junias Eusebio (VP Mall Operations ng SM Supermalls), at Senior Supt. Rodrigo Reyes (ARDO ng BFP NCR).