Isa-isang binalikan ni Senador Risa Hontiveros ang mga kapwa senador na kontra sa pagpapatawag ng kanyang komite kay Pastor Apollo Quiboloy.

Ginawa ito ni Hontiveros matapos sagutin ng kampo ni Quiboloy ang show cause order na inisyu sa kanya ng Senado at iginiit na hindi niya kailangang humarap sa pagdinig ng Senate committee on women, children, family relations and gender equality.

“Request pa nila, iakyat daw sa plenary ang pag-determine ng show cause order. Sa totoo lang, wala nga sa Rules ang show cause order. It was a courtesy extended to Sen. Robin (Padilla), at the request of the SP. Kung wala nga sa Rules ang show cause order, much less wala sa Rules na kailangan ng hearing in plenary to resolve the show cause order,” giit ni Hontiveros.

Kasabay nito, nagbigay ng mga halimbawa si Hontiveros kung bakit dapat humarap si Quiboloy sa pagdinig ng Senado.

Una, mismong si Senador Cynthia Villar aniya ay inutos ang pag-aresto kay sa pinaghihinalaang big-time rice smuggler na si Davidson Bangayan matapos itong i-cite in contempt kahit may mga isinampa nang kasong kriminal laban dito.

Nagsagawa naman aniya ang pagdinig ng komite ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ukol sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon kahit may isinampa nang kaso laban sa pulis na suspek sa naturang kaso.

Sa isyu ng kampo ni Quiboloy na may takip ang mukha ng mga testigo laban sa kanya, sinabi ni Hontiveros na maging si Senador Imee Marcos ay ginawa ito sa pagdinig ng kanyang komite ukol sa people’s initiative at gumamit din ng mga alyas sa kanyang mga testigo.

Dagdag pang halimbawa ni Hontiveros si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga pagdinig ng kapulungan ukol sa pagkamatay ng University of Santo Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Castillo dahil sa fraternity hazing.

“At si SP (Senate President) mismo, noong Senate hearings sa pagpatay kay Horacio Castillo, hindi niya tinanggap ang right against self-incrimination excuse at ginamit doon ang contempt power ng Senado. Dahil diyan naipasa ang Anti-Hazing Law of 2018 o R.A. 11053,” sabi ni Hontiveros.

Samantala, sinabi ni Hontiveros na hihilingin niya kay Zubiri na aprubahan ang arrest warrant laban kay Quiboloy.

“Makukulong lang si Quiboloy sa Senado sa hindi pagdalo sa pagdinig, at hindi para sa mga mabibigat na paratang ng mga biktima laban sa kanya,” ani Hontiveros.

“Magpakita nalang na si Quiboloy bakit ba ang dami pa niyang drama,” dagdag pa ng senador.

Base sa abogado ni Quiboloy na si Atty. Melanio Balayan, nagsumite na sila ng sagot sa show cause order ng Senado nitong Biyernes, Marso 15 at hindi pa rin sisiputin ng pastor ang imbestigasyon sa kanya.

“Hanggat nakasalang po ang aming Compliance and Show Cause Order, hihintayin po namin ang tugon ng Senado sa aming Legal Compliance at from there we will take it po kung ano ang the best legal avenue or legal actions we could take,” sabi ni Balayan.(Dindo Matining)