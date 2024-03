Race 1 kalat ang bentahan

MARKADO sa mga karera tipster ng programa sina Spirit Of Might, Ginger Cat at Graceful Gift sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

Kaya tiyak na mahihirapan sa pagpili ang mga karerista pagsimula ng karera sa alas-3 ng hapon.

Mga tigasin pa ang ibang kalahok kaya posibleng kalat ang bentahan sa takilya sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

May distansiyang 1,400 metro, ang ibang kasali ay sina Street Queen, Victorious, Monrovian Belle, Memorable Julliane, Tawi Tawi Island at Golden Jaraywa.

Nakalaan ang P22,000 added prize para sa winning horse owner, ang nasabing karera ay parte ng selebrasyon ng National Women’s Month.

Inaasahang magandang labanan ang masisilayan ng mga karerista.

Sasakyan ni Pabs Cabalejo si Graceful Gift, habang sina Jomer Estorque at Ed Guerra ang gagabay kina Ginger Cat at Spirit Of Might, ayon sa pagkakasunod.

Hahamigin naman ng breeder ng mananalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third. (Elech Dawa)