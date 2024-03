NASA 20 katao ang namatay habang 155 ang nasugatan nang ratratin ang pila ng mga bibigyan ng pagkain sa Gaza.

Ayon sa mga awtoridad, inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga biktima dahil marami sa mga ito ay kritikal ang kalagayan.

Inakusahan ni Gaza Civil Defense Spokesman Mahmoud Basal ang Israel na siyang nasa likod ng atake.

Samantala, nanawagan ng imbestigasyon ang White House sa madugong pag-atake ng Israel sa aid facility ng United Nation sa Gaza.

May kaugnayan sa insidente ang ulat ng UN agency for Palestinian refugees UNRWA na dahil sa atake na ito ng Israel ay isang staff nila ang nasawi at 22 iba pa ang nasugatan.