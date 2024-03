Philippine Cancer Hospital legacy project ni Pangulong BBM

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay dumalo tayo, kasama si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sa groundbreaking ceremony ng Philippine Cancer Center sa Quezon City.

Ang naturang specialty hospital ay itatayo sa isang 5,000-square-meter na lote malapit sa Philippine Lung Center of the Philippines sa Quezon Avenue, Diliman, Quezon City.

Ang 20 palapag na gusali ay isang modernong teaching at research hospital kung saan ang bawat palapag ay nakapokus sa ibat-ibang klase ng kanser tulad ng hepatic, renal, gastrointestinal, lung, breast, women reproductive organs, skin at maging mga rare cancers.

Kapag natapos, kumpleto o komprehensibo ang serbisyong iaalok ng Philippine Cancer Center mula sa diagnosis, treatment, research, hanggang patient support. Magkakaroon dito ng mga modernong equipment tulad ng MRI Linear Accelerator Machine na kauna-unahan sa Pilipinas, Positron Emission Topography Scan, Hybrid Operating Room, Cyber knife, Proton Therapy at iba pa.

Sa 2024 national budget, naglaan ang Kongreso ng P1.25 bilyon para sa Cancer Assistance Fund (CAF). Mas malaki ito ng 150 porsiyento kumpara sa P500 milyon noong 2023. Inaasahang tataas pa ang alokasyon sa mga susunod na taon habang papalapit na matapos ang konstruksyon ng ospital.

Isa ang kanser sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Halos 96 ang namamatay bawat araw sa kanser, ikalawa sa pinakamarami kasunod ng heart disease. Kalahati ng namamatay sa kanser ay maisasalba sana kung maaga pa lamang ay nadidiskubre na ito upang malapatan ng kaukulang lunas.

Sa itatayong Philippine Cancer Center, layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. na suportahan ang mga pasyenteng may kanser pati na ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng de-kalidad na gamutan sa maagang stage ng sakit.

Naging posible ang Legacy Project na ito dahil sa commitment ni Pangulong Marcos, katuwang ang House of Representatives, sa pangunguna ni Speaker Romualdez.

Nagpapasalamat ako kay Pangulong Marcos at Speaker Romualdez sa mabilis na pag-aksyon upang maipatayo ang nag-iisa at kauna-unahang Philippine Cancer Center sa bansa. Ngayon, ang mga Pilipinong may kanser, mayaman man o mahirap ay mayroon nang kaagapay sa pagharap sa mabigat na pagsubok.

Samantala, dahil ipinagdiriwang ngayong Marso ang Women’s Month, naghanda po tayo ng aktibidad para sa mga kababaihan. Noong Pebrero pa lamang, nagsagawa na ng coordination meeting ang ating mga kasamahan para sa nalalapit na Ako Bicol – Tarabangan Caravan sa lungsod ng Legazpi. Gagawin ang aktibidad sa Embarcadero de Legazpi sa Marso 16, 2024 mula alas-8:00 ng umaga hanggang alas-5:00 ng hapon.

Katuwang ng Ako Bicol sa Tarabangan Caravan ang Tanchuling General Hospital, Inc. na siyang magsasagawa ng mga laboratories tulad ng X-ray, ECG, Blood Chem, at 2D echo. Bukod sa diagnostic services, mayroon ding dental checkup, free massage, free haircut, donut at cheese cake demo training at hair cutting and nail care demo training hatid ng TESDA at Eve Gate Academy para sa mga kababaihan. Magkakaroon din ng local recruitment activity para sa mga naghahanap ng trabaho.

Ang coordination meeting ay dinaluhan ni Ms. Nasreen Ismail – Garbin, (President) Pido Diday Women’s Organization at ilang staff ng Tanchuling General Hospital, Inc.

Ang target na benepisyaryo ng nasabing caravan ay 500 hanggang 600 na magmumula sa iba’t ibang barangay sa siyudad ng Legazpi.

Sa susunod na pitak, ilalahad natin ang iba pang proyekto ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!