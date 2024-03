Aasahan ang mas organisadong deployment ng mga overseas Filipino worker (OFW) matapos pirmahan ang Joint Communique on Labor Consultations Mechanism sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic noong Huwebes, Marso 14.

Sinaksihan nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Czech Republic President Petr Pavel ang paglagda sa joint communique na layuning magkaroon ng organisadong sistema at proseso sa deployment ng mga manggagawang Pilipino sa nabanggit na bansa.

Nakapaloob sa joint communique ang mga karapatan at responsibilidad ng mga manggagawa at employer, at upang masiguro na maipapatupad ng patas at sa tamang paraan ang recruitment.

Sinabi ni Pangulong Marcos na nakahanda ang Pilipinas na makipagtulungan upang masigurong magiging maayos ang deployment ng mga OFW sa Czech Republic alinsunod sa batas ng parehong bansa.

Simula sa buwan ng Mayo ngayong taon, itataas na ang quota para sa OFW deployment sa Czech Republic n amula sa mahigit 5,000 ay gagawin nang 10,300 kada taon. Maaari sila magtrabaho sa processing industry, automotive, repair ng appliances, manufacturing, information and technology, real estate, health and wellness, at household service work. (Aileen Taliping/Prince Golez)