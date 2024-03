Obispo umapela: Protektahan Chocolate Hills

Nanawagan si Tagbilaran Bishop Alberto Uy na protektahan ang Chocolate Hills sa Bohol laban sa anumang makasisira sa likas nitong anyo.

“We should strive to appreciate and preserve these treasures that make our province truly special,” sinabi ni Uy sa isang pahayag na inilabas ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) noong Huwebes.

Sinabi ng 57-anyos na obispo na mahalagang kilalanin at pahalagahan ng mga Boholano ang mga landmark ng lungsod.

“Together, we can make a meaningful impact and ensure a harmonious coexistence with nature,”

Kinukuwestiyon ngayon ang itinayong Captain’s Peak Resort sa loob ng protected zone ng Chocolate Hills na umano ay hindi naman maisasakatuparan ng walang basbas ng ilang opisyal ng pamahalaan. (Carl Santiago)

