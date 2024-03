Nadine Lustre trending pagrampa sa Korea

Ang bongga naman talaga ni Nadine Lustre.

Aba, mababasa ang pangalan niya sa Koreaboo.com, tungkol sa ‘10+ Hottest Celebrities Attending BVLGARI Studio Global Event in Seoul’.

Dinagsa nga ng mga sikat na celebrity mula South Korea ang event na `yon, tulad nina Mingyu ng Seventeen, Kim Hye Jun, Jungwon and Ni-Ki ng Enhypen, Kim Ji Hoon, Lisa ng Blackpink, Lee Jong Suk, Mile Phakphum Romsaithong (Thailand), at si Nadine Lustre nga ng Pilipinas.

“The Filipina actress, singer, model television presenter, and entrepreneur looked gorgeous’ nga ang deskripsiyon sa kanya ng Koreaboo.com.

Siyempre, dumalo rin sina Kim Ji Won, Tomohisa Yamashita, Serenay Sankaya, Marina Ruy Barbosa, Toc Tien, Hikari Mori.

Oh, di ba? Ang bongga ni Nadine, at nakasama talaga siya sa mga sikat sa Korea, Thailand, Japan.

Kaya naman hindi kataka-taka na trending agad si Nadine sa Pilipinas.

“She walked so everybody could run.”

“Nadine is trending organically, wala pang interaction with any Korean celebrity sa lagay na `yan, ha!”

“This is one of Nadine Lustre’s best looks.”

“Nadine ang ganda mo.”

“Her makeup, hairstyle, outfit… she looks so good.”

“Effortlessly trending si Nadine. Wala pa tayong hashtag niyan.”

“Ang gorgeous ni Nadine sa bago niyang hair. Magpapagupit na ulit ako.”

“This photo screams royalty.”

Bongga! (Dondon Sermino)