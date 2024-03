Maymay Entrata ‘di pa handang harapin ang ex

Nataranta at halos hindi makasagot si Maymay Entrata sa biro ni Vhong Navarro sa kanya nang mag-guest siya sa ‘It’s Showtime’ noong Huwebes.

During the interview kasi matapos kumanta at sumayaw ni Maymay ay tinanong ni Vhong ang Kapamilya actress-singer kung puwede ba siyang mag-guest sa ‘EXpecially for You’ segment ng noontime show.

“Puwede ba na isalang ka namin sa ‘EXpecially for You’? Kung saka-sakali lang, sino ba ang puwede mong imbitahin… puede best friend, ha,” sey ni Vhong kay Maymay.

Halatang hindi aware si Maymay sa nasabing segment kaya pabulong na nagtanong ito sa comedian host. At matapos ngang ipaliwanag sa kanya ang takbo ng nasabing segment ay biglang kinurot ng singer-actress si Vhong.

Obvious na hindi bet ni Maymay na harapin ang kanyang ex-boyfriend at maghanap ng future suitor on national TV kaya hindi niya masagot agad ang tanong sa kanya.

Kahit na humirit pa si Darren Espanto na handa siya at si Robi Domingo na samahan ang kaibigan sa segment at alalayan ito sa pagpili ay iwas-pusoy pa rin si Maymay.

Nakahalata naman ang mga host na hindi komportable si Maymay sa tanong kaya iniba nila bigla ang usapan at pinag-promote na lang ito.

Si Maymay ang opening number ng Kapamilya noontime show at napa-wow ang audience maging ang mga host at netizens nang bumirit ng live with matching dance pa ang ‘Amakabogera’ singer. ‘Puede Ba’ ang kantang pino-promote ni Maymay na cover ng 1999 hit ni Viktoria.

Sa guesting na iyon ay flinex din ni Maymay ang mas marami pang songs na ilalabas niya this year at isang mini-series sa Kapamilya channel.