Marcio Lassiter nagliyab sa tres,San Miguel nilasing Rain Or Shine

TAGUMPAY na naitawid ng defending champion San Miguel Beer ang unang salang sa PBA Philippine Cup, tinakbuhan buong laro ang Rain or Shine bago kinolekta ang 109-94 panalo sa Smart Araneta Coliseum Biyernes ng gabi.

Parang hindi nagpahinga ng isang buwan ang San Miguel, itinuloy ang angas mula sa championship run sa nakaraang Commissioner’s Cup nang talunin sa anim na laro ang Magnolia isang buwan na ang nakakaraan.

Pinadama lang ng Beermen sa 16-10 ang Elasto Painters, mula doon ay puro palabas na ng SMB.

“When all of them were out, when they were on they were on their break, they were all in shape,” ani coach Jorge Gallent sa kanyang squad. “They knew we would come back really fast because we just had a 12-day break. After that we just worked hard.”

Maagang nag-init si Marcio Lassiter, may 12 points na agad sa first half bago tumapos ng 17 mula 5 for 6 shooting sa 3s.

Maliban kay Chris Ross, pasok lahat sa scoreboard ang 11 players sa rotation ni Gallent.

Pakitang-gilas ang reserves ng SMB, kumubra ng 74 points mula sa bench kumpara sa 36 lang ng Rain or Shine.

Apat na second stringers ni Gallent ang nagsumite ng double figures sa pangunguna ng 20 ni Jericho Cruz at 16 ni Don Trollano. Sa bihirang pagkakataon sa career, bunot din mula sa bench ang galing calf injury na si seven-time MVP June Mar Fajardo at nam-bully ng 15 points, 10 rebounds.

Mailap pa rin ang panalo sa Elasto Painters, nabaon pa sa 0-4 sa kabila ng career-high 31 points ni Santi Santillan na 4 for 8 sa labas ng arc at nagbaba pa ng 14 rebounds.

Nag-ambag ng tig-18 markers pa sina Beau Belga at Jhonard Clarito.

Sa first 6 minutes ng laro lang nagpagpag ng kalawang ang Beermen, tinapos ang first quarter sa 14-6 blitz at nagpundar nang double-digit lead sa haltime 56-45.

Hindi pa sila naglubay sa third, pinabuka ang lead 91-73 papasok ng fourth.

Hindi na naibaba ng Painters ang hinahabol sa single digits.

Out indefinitely si Rain or Shine rookie Keith Datu na nakumpirmang may grade 2 right MCL sprain na nakuha kontra Ginebra noong Biyernes, March 8. (Vladi Eduarte)