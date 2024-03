Inampon ng Kamara de Representantes ang bersyon ng Senado kaugnay ng panukala na likhain ang Negros Island Region.

Sa naging aksyon ng Kamara sa Senate Bill No. 2507, hindi na dadaan pa ang panukala sa bicameral conference committee at direkta na itong ipapadala sa Malacañang para sa pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sa ilalim ng panukala, ang itatayong rehiyon ay bubuuin ng Negros Occidental kabilang na ang Bacolod City, Negros Oriental, at Siquijor.

Isang technical working group ng National Economic and Development Authority, Department of the Interior and Local Government, Department of Budget and Management, at kinatawan ng tanggapan ng gobernador ng mga probinsya at kanilang mga kongresista, ang itatayo upang balangkasin ang roadmap para sa maayos na paglilipat ng mga lalawigan na magiging sakop ng bagong rehiyon. (Billy Begas)