Jema Galanza, Creamline sasagasaan Chery Tiggo

Mga laro sa Sabado:

(Sta. Rosa Sports Complex)

2:00pm – Chery Tiggo vs Creamline

4:00pm – Galeries Tower vs Capital1

6:00pm – NXLed vs Akari

SASAGASAAN nina Jessica Margaret ‘Jema’ Galanza at ng Creamline Cool Smashers ang Chery Tiggo Crossovers, Sabado, sa 2024 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference prelims sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna.

Hangad nina Galanza at ng Cool Smashers ang ikalimang sunod na panalo at kabuuang ika-20 diretso mula sa huling komperensiya subalit inaasahang hindi ito magiging madali sa ganap na alas-2 ng hapon na salpukan bunga ng tiyak na pagbalikwas ng Crossovers na nadungisan ang kartada.

Huling binigo ng Creamline ang baguhang Strong Group 25-13, 25-13, 25-19 sa tulong nina Bernadette Pons na umiskor ng 12 puntos, Alyssa Valdez na may pito at si Galanza na may lima para sa defending champios.

Ang ika-apat na sunod na panalo ng Creamline ay nagtulak sa kanila sa ika-19 na sunod na tagumpay, kabilang ang kahanga-hangang 15-game sweep nito sa ikalawang AFC championship nakaraang taon.

Gayunman, inaasahang babawi ang Chery Tiggo na huling nabigo sa Farm Fresh Foxies 23-25, 22-25, 16-25 at naghulog dito sa ikaanim na puwesto sa bitbit na 2-2 baraha.

Sunod na magsasagupa ang asam ang unang panalo sa limang laro na Galeries Tower na huling nabigo sa NXLed, 21-25, 18-25, 15-25, at ang Capital1 na hangad ang ikalawang panalo para pagandahin ang hawak na 1-3 karta matapos makalasap din ng kabiguan sa huing laro kontra PLDT High Speed Hitters, 13-25, 15-25, 16-25.

Huling magtatapat ang sister teams na NXLed Chameleoons, na nagwagi kontra Galeries Tower Highrisers, 25-21, 25-18, 25-15, para sa una nitong panalo sa apat na laro at katulad ang karta na Akari Chargers na nakalasap muli ng kabiguan kontra Petro Gazz Angels, 21-2, 23-25, 17-25. (Lito Oredo)