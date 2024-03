Jalen Green, Rockets pinasabog Wizards

PASABOG ng season-high 37 points si Jalen Green para gasolinahan ang Houston Rockets sa 135-119 panalo laban sa dumayong Washington Wizards Huwebes ng gabi sa Toyota Center (Biyernes ng umaga sa Maynila).

Naka-limang tres si Green at nagbaba ng 8 rebounds. Bumakas ng 27 points, 9 assists si Fred VanVleet at double-double na 20 points, 11 rebounds si Amen Thompson.

Wala si big man Alperen Sengun (knee, ankle) pero naka-bentahe pa ang Houston sa rebounds 46-32.

“We’ve been playing really good,” bida ni Green. “Defense has been our main priority because we’re very talented offensively.”

Mainam nga ang opensa, pero hindi makawala ang Rockets (31-35) sa 11th spot sa West sa likod ng Warriors (34-31). Nos. 7-10 ang papasok sa play-in tournament.

Binitbit ng 25 points off the bench ni Jordan Poole ang Wizards, naglista ng 24 si Deni Avdija at 23 kay Kyle Kuzma.

Dumistansiya agad 75-56 sa halftime ang Houston, pinabuka hanggang 24 at abante pa rin ng 15 papasok ng fourth.

Naibaba ng Wizards sa 112-101 sa bukana g fourth pero agad naka-recover ang Rockets para muling ilayo 121-105 sa dalawang tres ni Green. (Vladi Eduarte)