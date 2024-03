Imbestigasyon ‘in aid of legislation’

Sa paglipas ng mga araw, tumitindi ang usapin tungkol sa mga alegasyon ng sexual abuse at human trafficking laban kay Pastor Apollo Quiboloy, ang lider ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC). Lalo na’t patuloy siyang tumatangging dumalo sa imbestigasyon sa Senado.

Korte Suprema na mismo ang nagpatibay na ang kapangyarihan ng Senado na mag-imbestiga ay dapat “in aid of legislation”. Dapat isagawa ito para makatulong sa pagbalangkas ng batas. Sinasabi ng kabilang kampo na hindi raw ito “in aid of legislation” at nais lang gipitin si Quiboloy. Maling-mali po. Malinaw na may apat na areas para sa dagdag na legislation dahil sa imbestigasyong ito.

Una, ang posibleng kakulangan ng ating rape law para sa legal treatment ng konsepto ng consent. Meaningful consent ba, paano kung “sumang-ayon” o “pumayag” ang isang di umano’y biktima dahil sa paniniwalang sakripisyo niya ito sa hinirang na Anak ng Diyos?

Pangalawa, sa ating labor laws. Paano titingnan ng ating Labor Code ang labor activities na diumano ay boluntaryo pero may parusa kapag hindi sumunod? Kapag ba religious volunteers ay hindi na sakop ng mga batas natin tungkol sa occupational safety and labor standards?

Pangatlo, ang depinisyon ng trafficking sa ilalim ng anti-trafficking law. Sa ngayon, ang mga acts of forced begging and servitude ay sakop ng Expanded Human Trafficking Act. Pero pwede bang depensa ang religious freedom laban sa charges ng trafficking in persons?

Pang-apat, kailangan ba ng bukod na batas laban sa karahasan sa loob ng relihiyon o yung mga iba’t ibang uri ng karahasan sa konteksto ng isang simbahan?

Sinasabi rin na hindi na dapat dumalo sa pagdinig sa Senado dahil may kasong kriminal nang isasampa ang Department of Justice. Korte Supreme na mismo ang nagpapatunay na hindi hadlang ang mga kasong nakabinbin sa pagsisiyasat ng Senado. Malinaw na dapat sumunod ang lahat sa subpoena at magbigay ng kanilang testimonya sa pagdinig. Hindi exempted na dumalo sa imbestigasyon ang mga religious leaders. Sino si Quiboloy para ipilit na wala siyang obligasyong humarap sa pagdinig sa Senado?

Mabigat ang naging testimonya ng mga testigo. Si Alyas Amanda, noong siya ay menor de edad, ay napilitan daw magbigay ng serbisyong sekswal sa lalaking pinaniniwalaan nilang hinirang na Anak sa Diyos. Si Reynita naman, sinabi na napilitang i-remit ng mga myembrong overseas Filipino ang 90% ng kanilang suweldo sa Kingdom. Hindi basta-basta dapat ipagsawalang-bahala ang ganitong mga testimonya.

Patuloy na maninindigan ang Senado para itaguyod ang tungkulin nitong papanagutin ang mga nasa kapangyarihan at mag-amyenda at gumawa ng batas para itigil ang pang-aabuso sa Pilipino. ###