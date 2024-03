Goma flinex galing ng anak sa fencing

Kapag nakakausap namin si Representative Richard Gomez at napag-uusapan ang anak niyang si Juliana Gomez, very proud ang actor-politician sa pagkukuwento tungkol sa galing ngcanak sa fencing.

Pareho kasing nagpe-fencing si Goma at ang kanyang anak.

At ngayong Biyernes nga ay flinex uli ng actor-politician ang galing ni Juliana sa fencing.

Nag-post si Goma ng picture ni Juliana na ang caption ay, “Congratulations @gomezjuliana for a wonderful performance at the uaap and for winning back to back for Epee fencing for UP!!!”

Inulan naman ng pagbati kay Juliana ang post na iyon ni Goma.

Siyempre sobrang saya si Goma sa tagumpay ng anak sa fencing.

Bongga! (Jun Lalin)