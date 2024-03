Gerald nili-link kay Vanie Gandler

Ang daming kinilig, natuwa, nang makita si Gerald Anderson sa PVL!

Si Gerald na nga yata ang pinaka-sporty sa lahat ng mga artista ngayon, o tipong pumalit kay Richard Gomez, na super active rin sa sports noon.

At sino nga ba ang sinusuportahan ni Gerald na volleyball team o player?

“I’m just here to support both teams. Doon sila sa Third Floor (gym na pag-aari ni Gerald) nagwu-workout at nakikita ko ang dedication nila ‘pag nagpa-practice sila. First PVL ko rin, kaya kakaibang experience.

“Lahat sila, parehas sila, sinu-support ko,” sabi ni Gerald sa interview sa kanya ng One Sports.

Pero, hindi ang sincere na support ni Gerald ang nakita ng ibang netizen, ha! At muli, gumana ang kalokohan sa isip nila, sa kung bakit nasa PhilSports Arena si Gerald.

Kaloka, ang dami talagang judgmental na tao, na nakita lang si Gerald, may bet na agad na player. At sino raw ba ang naiisip nilang bet ni Gerald na player?

Heto nga ang hula, chika nila:

“Isyu na naman ito, malamang. Hahahaha.”

“May bagong target lock na naman si idol.”

“Vanie Gandler, ayeeee. Julia Barretto left the group.”

“Delikado si Vanie Gandler.”

“Next in line, Vanie Gandler.”

“Baka si Vanie Gandler. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya eh artistahin na, maganda at sexy pa.”

“Si Vanie Gandler ‘yan, maganda na, sexy pa ng katawan.”

Oh, ‘di ba? Ang former ADMU player na si Vanie Gandler, na player ngayon ng Cignal ang agad-agad pumasok sa isip nila, ha!

Well, mabuti na lang at marami pa rin ang hindi marurumi ang isip, o hindi agad-agad hinuhusgahan si Gerald, na naniniwala sila na talagang nandoon si Gerald para suportahan ang lahat ng manlalaro ng volleyball, na umiiral pa rin ang hilig at pagmamahal niya sa sports.

“That’s good! Support them all.”

“It’s so nice to see Gerald supporting this players/team, as these players/team supporting his third floor gym business.”

“His presence was nice gesture.”

Well…