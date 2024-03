Elijah Canlas atat nang makaharap si Coco Martin

Ibang klase pala talaga si Coco Martin! Imagine, kahit mahusay na artista na si Elijah Canlas, kailangan pa rin nitong dumaan sa workshop para sa karakter nito sa serye nila.

“For the past months, we’ve been doing workshops. Up to now, it’s still ongoing, stunt training, gun training, even acting workshops kasi may different formula ‘yung style of acting here sa ‘Batang Quiapo’ and we had to learn that,” sabi ni Elijah.

Eh kasi nga, tulad daw ng ibang karakter, may responsibility mismo ang role niya, na dapat plakado talaga.

At siyempre, super atat na si Elijah na makaeksena si Coco. Sigurado raw na aabangan ng mga manonood ang paghaharap nila, dahil siya mismo ay gustong-gusto na raw na maranasan `yon.

Anyway, enjoy nga siya sa role niya sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ bilang si Pablo Caballero.

“Nung naikuwento pa lang sa akin ‘yung trajectory nung role, game na game agad ako. Nag-yes na agad.

“Honestly there was a different role offered to me. It’s a type of role na I’ve done before kaya I really thought hard about it even if I wanted to join ‘Batang Quiapo’ so much.

“Kasi ang dami kong nababalitaan eh, the experience about being part of the show, sa shoot, ang ganyan-ganyan. Nung una we were hesitant pa. And we were so honored kasi Kuya Coco thought of a role for me ito nga si Pablo Caballero,” sabi na lang ni Elijah.

Sure ako, magiging markado ang paghaharap nina Coco, Elijah, dahil hindi naman sasayangin ni Coco ang moment na `yon, ha! (Dondon Sermino)