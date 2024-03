Umangal ang grupo ng kababaihan sa ipinapatupad umano na hair restriction policy ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST).

Ayon kay House Assistant Minority Leader at Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas, dapat ibasura ng EARIST ang kanilang mga “discriminatory” na polisiya sa mga estudyante na nakabatay sa gender expression.

“Every student has the right to access education without facing discrimination or prejudice based on their gender identity or expression,” sabi ni Brosas.

Nag-viral sa social media ang isang video kung saan napilitan umano ang isang estudyante na pagupitan ang kanyang buhok matapos itong pigilan na makapag-enroll dahil sa paglabag umano sa hair length restriction sa mga lalaking mag-aaral.

Kinondena ito ng grupo ni Brosas at sinabing paglabag sa karapatan at dignidad ng mga estudyante ang polisiya ng paaralan.

“Dapat nang seryosohin ng Kongreso ang pagpasa sa SOGIESC Equality Bill para bigyan ng mas konkretong proteksyon ang LGBTQ+ community mula sa karahasan tulad ng nangyayari ngayon sa EARIST at iba pang mga paaralan,” dagdag pa ni Brosas.

Samantala, nagsagawa rin ng kilos protesta nitong Biyernes, Marso 15, ang mga estudyante sa harap ng EARIST sa Maynila upang kondenahin ang naturang polisiya ng kanilang paaralan. (Billy Begas)