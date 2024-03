Inatasan ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin “Benhur” Abalos ang mga pamahalaang lokal na gumawa ng ruta para sa mga e-vehicle sa kanilang nasasakupan.

“Ngayon pa lang, gumawa na kayo ng ruta kung saan dadaan itong tinatawag na electric vehicles,” sabi ni Abalos.

Pero, nilinaw ng kalihim na hindi ito utos ng DILG o ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) kundi alinsunod lamang sa batas.

Simula kasi sa Abril 15 ngayong taon, bawal nang dumaan sa mga national road ang e-bike, e-trike, at tricycle sa National Capital Region (NCR).

Noong Huwebes, Marso 13, nakipagpulong si Abalos sa mga local government unit, mga ahensiya ng pamahalaan at 200 punong barangay kung saan pinag-usapan ang problema ng trapiko at kaligtasan sa kalsada sa NCR.

Kabilang sa tinalakay ang planong sa mga e-vehicle kasama na rin ang road clearing operations sa mga barangay, at street pay parking ordinance ng mga lokal na pamahalaan.

Sabi ni Abalos, isusumite niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng konsultasyon sa gaganapin na Regional Town Hall Meeting on Traffic Management sa Marso 25. (Dolly Cabreza)