Angel Canino, De La Salle paaamuin Lady Bulldogs

Mga laro sa Sabado: (Araneta Coliseum)

2:00pm – DLSU vs NU

4:00pm – Adamson vs UST

PAKAY ng tropa ni Angel Canino na akbayan ang defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers para masikwat ang malinis na pang-anim na sunod na panalo pagharap nila sa tigasin ding National University (NU) Lady Bulldogs sa UAAP Season 86 women’s volleyball tournament na lalaruin sa Araneta Coliseum ngayong Sabado.

Magsisimula ang rematch ng dalawang finalists sa nagdaang dalawang season sa alas-2 ng hapon, sunod ang bakbakan sa pagitan ng league leader University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses at Adamson Lady Falcons.

Tangan ang 5-1 karta, puro straight sets ang panalo ng Taft-based squad La Salle pero matindi ang makakalaban nila ngayon dahil kasalo nila sa No. 2 spot ang mabangis na Lady Bulldogs.

Paniguradong bakbakan ang masisilayan ng mga volleyball fans kya naman hindi lang kay reigning Rookie-MVP Canino huhugot ng lakas ang Lady Spikers, kailangan ding mag-ambag sa opensa sina Thea Gagate at Shevana Laput habang tutulong naman sa depensa si libero Lyka De Leon.

Kumana si Canino ng 16 points mula sa 13 attacks, dalawang blocks at isang service ace para sa DLSU nang talunin nila ang University of Philippines (UP) Lady Maroons, 25-15, 25-17, 25-18 kamakaipan sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ibabangga naman ng Lady Bulldogs sina Mhicaela Belen, Evangeline Alinsug at Alyssa Solomon upang tapatan ang pambato ng DLSU.

Magaan din na tinalo ng NU ang University of the East (UE) Lady Red Warriors sa huli nilang laro, winalis nila ang katunggali sa tatlong set.

Samantala, nais ng Golden Tigresses na manatiling malinis ang karta sa pagtatapos ng first round eliminations, tangan nila ang 6-0 karta. (Elech Dawa)