APAT na Pinoy ang hinatulan ng korte na mabilanggo matapos mapatunayan na halos 600 Pilipino ang ilegal nilang ipinakasal kapalit ng legal na paninirahan sa Amerika.

Sinentensyahan ng federal court sa Boston, Massachusetts sina Marcialito Benitez,50; Juanita Pacson, 48; Engilbert Ulan, 43; at Nino Valmeo, 43, pawang mga residente sa Los Angeles, California dahil sa pagtulong sa mga undocumented immigrant na makakuha ng legal status sa USA.

Pinatawan ng korte si Benitez ng 22 buwang pagkakakulong habang 14 na buwan at tatlong taong supervised release si Ulan; apat na buwan at home confinement na may dalawang taong supervised release si Pacson at anim na buwan, home confinement at tatlong taon na supervised release naman si Valemo.

Lumitaw na nagsabwatan ang mga ito para ayusin ang kasal ng mga ito kapalit ng $20,000 hanggang $35,000.

Sina Pacson, UIan at Valeo ay mga empleyado ni Benitez sa kanyang agency.

Nagsumite sila ng mga pekeng dokumento para mapadali ang pagproseso ng mga work permit at green card ng kanilang mga kliyente sa pagitan ng Oktubre, 2016 hanggang Marso 2022.

Meta-APAT na Pinoy ang hinatulan ng korte na mabilanggo matapos mapatunayan na halos 600 Pilipino ang ilegal nilang ipinakasal kapalit ng legal na paninirahan sa Amerika.