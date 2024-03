Bukod sa Captain’s Peak Resort, may dalawa pa umanong resort na nakatayo sa Chocolate Hills sa Bohol.

Sa kanyang X account, ni-retweet ng TV personality na Gretchen Ho ang mga larawan ng umano’y dalawa pang resort na itinayo sa Chocolate Hills.

Sabi ni Ho, ibinunyag ito ng manager ng Captain’s Peak na si Julieta Sablas sa primetime newscast ng TV5.

“Julieta Sablas, manager of Captain’s Peak Resort revealed on #TheBigStory last night that there are at least two other resorts on the Chocolate Hills,” wika ni Ho.

“She also said that the DENR-PAMB already investigated last year when they first trended, and said they were compliant with only “20%” of the structures on the hills themselves,” dagdag niya.

Samantala, naghain ng resolusyon ang Makabayan bloc sa Kamara upang paimbestigahan ang pagtatayo at operasyon ng resort sa Chocolate Hills.

Sa House Resolution No. 1648, hiniling ng mga mambabatas sa House committee on natural resources na pangunahan ang imbestigasyon.(Issa Santiago/Billy Begas)