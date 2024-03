Zain Mahmood nasungkit ng UST Growling Tigers

LEVEL-UP sa 87th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball ang University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers matapos siguruhing nasa panig nila ang dating Gilas Youth big man na si Zain Mahmood na agad na makapaglalaro ngayong taon.

Siniguro ng Growling Tigers na makukuha ang serbisyo ng 6-foot-6 forward/center bilang parte ng patuloy na pagpapalakas ng koponan kasunod ng matinding rebuilding na isinasagawa sa ilalim ni coach Pido Jarencio.

Makukunsiderang isang ‘blue chip’ player ang 18-anyos na Filipino-Canadian na minsang kinatawan ang bansa noong 2022 FIBA U16 Asian Championships sa Qatar nang pumoste ito ng 11.3 puntos, 5.8 rebounds at 0.97 assists sa anim na laro.

Inaasahang magiging malaking parte ang pagdating ni Mahmood sa Espana-based ball squad dahil sa kakulangan ng big man ng koponan sa 86th season, kung saan tumapos ito sa 2-12 kartada kasunod ng pagkawala ni foreign-student import Adama Faye sa kasagsagan ng mga laro.

(Gerard Arce)