Yen Santos tinawag na ‘BF’ si Paolo Contis

After ng ilang buwang pananahimik ay nagbalik sa social media ang aktres na si Yen Santos para batiin si Paolo Contis sa kaarawan nito.

Nagdiwang ng kanyang 40th birthday si Paolo at isa nga sa mga bumati ay ang napapabalitang dyowa niya na si Yen.

Sa Instagram account nga ni Yen ay pinost niya ang mga video at photo ni Paolo, ang una ay ang photo nito noong bata pa ito, ang sumunod ay ang video birthday lunch nila, at ang huli ay ang photo nilang dalawa.

Sa caption ay binati nga ni Yen si Paolo na tinawag niyang ‘BF’ or best friend, “Screaming happy 40th birthday to my best friend. Thank you for everything you do.”

Kapansin-pansin din na nakasarado ang comment section ng kanyang post para nga naman hindi sila atakehin ng mga basher na hindi pa rin maka-move on sa isyu!

Siyempre magdyowa naman talaga sina Yen at Paolo.

’Yun na! (Byx Almacen)