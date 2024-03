Warriors luhod kay Kyrie Irving

NATAPOS sa seven games ang triple-double streak ni Luka Doncic, pero nag-deliver ng maangas na laro si Kyrie Irving at inambush ng Dallas Mavericks ang dumayong Golden State Warriors 109-99 Miyerkoles ng gabi (Huwebes ng umaga sa Maynila).

Tumabas si Irving ng halos triple-double ding 23 points, 8 rebounds at 10 assists. Nagsumite si Doncic ng 21 points, 9 assists at may 3 rebounds lang dahil may iniinda sa kaliwang hita.

Kasama sa triple-double run ni Doncic ang NBA record na limang sunod na may 35 points o higit pa, at anim na may at least 30 points.

Umiskor ng 11 si PJ Washington, galing lahat sa 5 of 5 dunks ang 10 points ni Daniel Gafford na naglista pa ng season-high 7 blocks para sa Mavs.

Sa ikatlong sunod na laro, absent si Stephen Curry kaya binuhat ng 27 points ni Jonathan Kuminga ang Warriors. Scratched din bago ang tipoff si Draymond Green (back), umayuda ng 17 points si Andrew Wiggins.

May pinagsamang 17 points sina Klay Thompson at Chris Paul na 7 of 25 combined mula sa floor.

Naitawid ng Mavs ang panalo sa kabila ng malamyang shooting sa labas ng arc. Inumpisahan nila ang laro sa 1 for 17 shooting sa 3s bago tumapos ng 6/27 – 1 for 6 si Doncic, 1 for 5 si Irving.

(Vladi Eduarte)