Villaflor, Miagar maganda future

MAGLALARO para sa Keanzel basketball team ang rookie na si Ryan Villaflor sa PBA D-League Aspirants Cup 2024.

Si Villaflor ay nagpakita ng galing sa NBL Open Tournament, combo guard na puwedeng maglaro bilang off guard at point guard na may shooting sa labas at may hustle din pagdating sa depensa.

Kaya na-scout siya nina coach Joel Solis at coach Yong Catequista para mag-tryout sa Keanzel.

Isa sa humubog ng kanyang galing noong siya ay bata pa ay si coach Eric Canson kaya makikita mo ang araw-araw na pagpupursige ng bata upang matupad ang kanyang pangarap na makalaro sa liga na daan patungo ng PBA.

Makakasama niya ang isa pang rookie na si William Advincula na kung tawagin ay ‘The Journey Man’ na ngayon ay nakita na niya ang team na bagay sa kanya at buong puso siya na tinangap.

***

Ang Junior MPBL team na Microsmith ay nagkaroon ng tryout para sa edad 14 at 16-pababa, isa sa nakitaan ng husay sa 16U ay ang mabilis na si Xerxes Miagar na inaalok na maglaro rin sa AMA University juniors squad at bibigyan ng full scholarship.

Puwede natin siyang ikumpara sa dating PBA star na si ‘Mighty Mouse’ Jimmy Alapag, ang galawan nito ay mabilis, kaya pinapirma agad sa Junior MPBL squad na Mandaluyong Microsmith.

Kaya isa siya sa aaabangan ngayong Abril sa pagbubukas ng Junior MPBL.

***

Binabati ko ang Elite 11U basketball team sa kanilang kampeonato sa Milcu Gotskills na ginanap sa West Greenhills Club House na sinuportahan ng ating Bise Presidente Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Atty. Mans Carpio.

Ang susunod nilang aaabangan ay ang paglahok nila sa Throwdown Basketball sa pamumuno ni veteran coach Joseph Ples tuwing Sabado at Linggo.

Nagpapasalamat palaang Keanzel basketball team sa Dexter’s Pizza na sobrang sarap ng shawarwa flavor nila.