UP geologist natuklasan posibleng gas hydrate sa Manila Trench

NAKADISKUBRE ng posibleng deposito ng gas hydrate sa kailaliman ng Manila Trench ang mga geologist mula sa University of the Philippines (UP) na magagamit bilang alternative energy resource ng bansa.

Sinasabing ang gas hydrates ay isang ice-like substances na karaniwang nabubuo sa seafloor na kung saan mataas ang pressure nito at ang temperatura ay mababa pa sa freezing point ng tubig na 0°C.

Ayon sa United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), naglalaman ito ng dalawang beses na dami ng carbon na nasa reserves ng coal, oil at conventional natural gas na ‘potentially viable power source.’

Gumamit ng sound waves sina Elisha Jane Maglalang, Dr. Leo Armada, Madeleine Santos, Karla May Sayen, at Dr. Carla Dimalanta ng UP Diliman College of Science National Institute of Geological Sciences upang matukoy sa mapa ang mga seismic reflection ng gas hydrate na tinatawag na bottom-simulating reflector (BSRs).

May kabuuang lawak na 15,400 square kilometers ang naturang trench o kasing laki ng Palawan na naglalaman ng gas hydrate, ayon sa mga researcher.

Base sa kanilang pagtataya, aabot sa 200 hanggang 500 metro ang lalim sa seafloor.

“The western Philippines has vast potential for this unconventional energy resource,” saad ng mga UP geologist.

Samantala, ibinabala naman nila ang posibleng geological at environmental threat ng gas hydrate.

Binigyan diin nila na ang mga natutunaw na gas hydrate ay posibleng magdulot ng seafloor disturbance na magreresulta sa underwater landslide at tsunami.

Makakaapekto rin umano sa kapaligiran ang malaking bilang ng carbon at methane.

Nagsasagawa na rin ng karagdagang imbestigasyon sa iba pang offshore na lugar sa bansa. Ito ay para mapalawak ang kanilang geophysical dataset at mapangunahan ang hakbang para paunlarin pa ang marine geophysics sa bansa.

(Vince Pagaduan)