TAPE, Inc. inaayos mga bayarin sa GMA-7

Hindi ikinaila ng isang insider ng TAPE, Inc. ang tungkol sa napapabalitang utang pa ng producer ng ‘Tahanang Pinakamasaya’ sa GMA.

Pero noon pa naman daw ay inaayos na ng TAPE, Inc. ang tungkol doon.

Sabi ng source, “Inaayos ng TAPE, Inc. ang tungkol doon.

“Even prior to the cessation of the show naman may payment scheme na, ‘yun nga lang ayaw na rin ng TAPE management na dagdagan ang arrears accumulated through the years.”

Sabi pa ng source, “Fixing severance fees na ng mga employees assigned sa ‘Tahanang Pinakamasaya’.”

Nilinaw rin ng source na mali ang tsikang nagsara na ang TAPE, Inc.

“Yes the company is still there.

“To put the records straight, ang show lang ng TAPE ang nag-stop but TAPE as a company did not stop operation.

“TAPE is a production company and ‘Tahanang Pinakamasaya’ is just one of the shows na prinodyus nila. Thus, we cannot discount the possibility that it can venture to produce other shows or teleserye,” paglilinaw pa ng source.

So abangan na lang kung ano nga ba ang next show na ipo-producer ng TAPE, Inc., ha!

‘Yun na!