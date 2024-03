HINDI galing sa mga dayuhan ang mga surot sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) terminal 3 na nag-viral kamakailan.

Ito ang nilinaw ni Manila International Airport Authority (MIAA) spokesperson Atty. Chris Bendijo sa naging resulta ng kanilang pulong sa Bureau of Quarantine.

“Malaki daw po ang chances na ito po ay lokal dahil per airline ay mayroon po silang disinfection na ginagawang proseso every time they fly. So chances daw po na na-carry ito ng isang passenger,” pahayag ni Bendijo.

Sa ngayon, kapansin pansin na ang improvement sa serbisyo ng housekeeping at pests control sa paliparan.

Bukod sa madalas na paglilinis, sinisiguro nito na ini-steam ang mga upuan at naglatag na rin ng iba pang paraan para mahuli ang mga peste gaya ng surot, daga, ipis at langgam sa mga terminal sa NAIA.

(Betchai Julian)