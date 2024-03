SnoopRene pa rin: Anthony Jennings nilampaso si Jake Ejercito sa survey

Tumitindi na ang kumpetisyon sa pagitan nina Anthony Jennings, Jake Ejercito. Na siyempre, si Maris Racal ang pinag-aagawan nila!

Naging banta nga kasi ang pagpasok sa eksena ni Jake sa tandem nina Anthony at Maris. Pero kung titingnan mo, parang unfair rin na paglabanin sila, dahil mas nauna na nga sina Anthony, Maris, ‘di ba?

Kumbaga, bumenta na sila, nagkaroon na sila ng mga fan talaga.

Pero sige, tingnan natin ang paandar ng Star Creatives na pagsabungin sina Anthony at Jake bilang sina Snoop at Aldrich.

‘Who’s your favorite green flag?’ ang tanong na dapat sagutin ng mga faney.

Ang mga green flag nila ay:

Anthony/Snoop:

“Dadalhan ka ng food.”

“Sasaluhin ka kahit saan.”

“Masunurin pag inutusan.”

“Pupuntahan ka kahit malayo.”

Jake/Aldrich:

“Nandiyan pag kailangan mo.”

“Protective.”

“Amoy baby powder.”

“Aalamin mga gusto mo.”

At siyempre, habang sinusulat ito, lamang na lamang ang SnooRene (Snoop-Irene).

Heto nga ang mga chika nila:

“Siyempre doon ako sa sasaluhin ka at dadalhan ng tinola at ibibili ng epektus at pupuntahan kahit malayo. Si Snoop `yon.”

“Team Snoop ako, at nakakatuwa sila ni Irene, hindi pilit ang pagpapakilig.”

“Doon ako sa bibilhan ka ng alak.”

“Luh, SnoopRene nga lang hinihintay ko sa serye na ito.”

“SnoopRene ako. I love them so much.”

“Snoop does everything for Irene.”

Oh, waging-wagi nga si Snoop, di ba? Again, may mga fan na kasi sila, at nauna na silang nagpakitang gilas sa mga faney.

Eh, si Aldrich naman, bagong pasok lang, kaya natural na nangangapa pa ang mga faney sa pagkatao niya.

Pero, kung totoong buhay kaya, sino ang mas pipiliin mo?

Baka mag-iba ang sagot sa mga tanong, ha!

Kaloka!

(Dondon Sermino)