Serbisyong pangkalusugan, mas ilapit sa mga ordinaryong Pilipino

Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, nagsagawa tayo ng pagdinig nitong March 12, para pag-usapan ang pagpapabuti at pag-a-upgrade ng mga public health facilities sa buong Pilipinas.

Sa hearing, binigyang-diin ko na ang pag-i-invest sa ating healthcare system ay isang mahalagang pamumuhunan para sa kinabukasan ng bansa.

Ito ang nagtulak sa atin upang isulong at suportahan ang mga panukalang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga pampublikong ospital sa iba’t ibang lokalidad. Ngunit bago natin ipasa ang mga panukalang ito, dapat ding siguraduhin na ang bawat ospital ay may sapat na pondo para sa pagpapatakbo at pagpapanatili sa mga ito. Hindi dapat maging pabigat ang mga ito sa komunidad.

Maliban dito, pinag-usapan din namin ang mga programang pangtulong sa mga mahihirap na pasyente na maaaring ma-avail ng ating mga kababayan sa Malasakit Centers. Bilang one-stop shops for medical assistance, hindi na dapat mahirapang kumuha ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong pampagamot mula sa gobyerno.

Pinapaalalahanan natin ang Department of Health sa pamumuno ni Sec. Ted Herbosa sa kanilang pangakong walang sinumang pasyenteng nangangailangan ng tulong pampagamot ang matatanggihan sa mga Malasakit Centers. Huwag nating hayaang may umuwi na luhaan o bigo dahil may pondo naman para makatulong sa kanila. Para po ‘yan sa mga mahihirap nating kababayan. Kung nagamit nang tama ang programang ito at mapakinabangan ng taumbayan ang pondo ng bayan, dapat walang malalagutan ng hininga dahil sa kahirapan.

Kaakibat ng ating hangarin na matulungan ang mga kababayan nating mahihirap na may sakit, nagbukas naman noong March 8 sa Davao Occidental General Hospital sa Malita ang 160th Malasakit Center sa bansa. Sinundan ito ng pagbubukas ng 161st sa Joni Villanueva General Hospital sa Bocaue, Bulacan noong March 11 kasama si Senate Majority Leader Joel Villanueva. Hangad ko na maging daan ang mga bagong Malasakit Centers na ito upang ilapit sa mga tao ang tulong pangkalusugan mula sa gobyerno.

Samantala, patuloy pa rin tayo sa pamamahagi ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng iba’t ibang krisis. Gaya na lamang noon March 7 kung saan tayo ay nagtungo sa Bongao, Tawi-Tawi upang maghatid ng tulong sa 331 kababayan na naging biktima ng sunog sa kanilang lugar. Nakatanggap din ang mga ito ng tulong mula sa National Housing Authority sa ilalim ng programang ating isinulong noon para may pambili sila ng pako, yero, semento at iba pang materyales sa pagtatayong muli ng kanilang tahanan. Binisita rin natin ang Malasakit Center sa Datu Halun Sakilan Memorial Hospital kung saan nagpakain at tumulong tayo sa mga pasyente at frontliners.

Pagkatapos nito ay dumiretso tayo sa Davao City para daluhan ang isinagawang Basic Orientation Course ng mga Barangay Newly Elected Officials ng Lupon, Davao Oriental. Guest speaker naman tayo sa isinagawang 15th Mindanao Island Conference Fellowship Dinner ng Provincial Board Members League of the Philippines noong gabing iyon.

Maliban sa pagdalo sa launching ng 160th Malasakit Center sa Davao Occidental noong March 8, pinangunahan din natin ang pamamahagi ng tulong sa 220 biktima ng bagyo sa Malita. Nakatanggap din ang mga ito ng tulong mula sa national government. Panauhin din tayo sa ginanap na Provincial Youth Summit kung saan nagsama-sama ang 105 Sangguniang Kabataan chairperson ng Davao Occidental.

Dumalo rin tayo bilang guest speaker noong March 9 sa LET Ultimate Final Coaching ng Carl Balita Review Center sa Pasay City at nagbigay ng suporta sa ating aspiring teachers na huhubog sa kinabukasan ng ating kabataan.

Noong March 11, matapos ang paglulunsad ng 161st Malasakit Center sa JVGH sa Bocaue, Bulacan kasama sina Sen. Villanueva, Congressman Ambrosio “Boy” Cruz Jr., Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro, Mayor Eduardo “JJV” Villanueva, Vice Mayor Sherwin Tugna, former congressman Domingo Rivera, at DOH officials, namahagi rin tayo ng tulong at pagkain sa ilang hospital workers at pasyente roon. Nakatanggap naman ang 100 pasyente ng hiwalay na tulong pinansyal mula sa gobyerno.

Samantala, naghatid naman ng tulong ang aking Malasakit Team sa mga naging biktima ng magkakahiwalay na insidente ng sunog, kabilang ang 1,600 residente sa Maynila; dalawa sa Island Garden City of Samal; 183 sa La Paz District, Iloilo City; anim sa Tanza, Cavite; 54 sa Cebu City; 103 sa Roxas City, Capiz; 210 sa Parañaque City; 193 sa Las Piñas City; tatlo sa Maitum, Sarangani; lima sa Brgy. Dadiangas South, General Santos City; 24 sa Cagayan de Oro City; at 27 naman sa Brgy. Mararag, Marihatag, Surigao del Sur.

Maliban sa mga biktima ng sunog, tumulong din tayo sa mga apektado ng nakaraang mga bagyo, kabilang ang halos 200 sa Jose Abad Santos, 218 sa Don Marcelino at 32 sa Sarangani, mga bayan sa Davao Occidental; 22 sa Tarragona, at isa sa Lupon, Davao Oriental. Nakatanggap din ang mga ito ng tulong mula sa NHA.

Natulungan din natin ang 220 residente sa Sta. Mesa, Manila na nawalan ng hanapbuhay kasama ang The Pioneer Group of Senior Citizens; 146 naman sa Alabang, Muntinlupa City; at 169 sa Malunay, Quezon kasama si Mayor Aris Aguirre. Ang mga ito ay nabigyan din ng DOLE ng pansamantalang trabaho.

Nag-abot din tayo ng tulong sa halos 1,000 mahihirap na residente ng Gapan City, Nueva Ecija, kasama si Cong. GP Padiernos; 7,000 sa Malabon City, kasama naman sina Mayor Jeannie Sandoval at Vice Mayor Ninong dela Cruz; at 160 maliliit na negosyante sa Bani, Pangasinan katuwang si Vice Mayor Gwen Palafox-Yamamoto. Nakatanggap din ang mga ito ng tulong mula sa national government.

Nag-abot din tayo ng dagdag na tulong sa 175 TESDA graduates sa Brgy. Talamban, Cebu City katuwang ang Call Center Academy.

Sa pagdiriwang naman ng Women’s Month, namahagi tayo ng tulong para sa 2,000 na kababaihan ng Governor Generoso sa Davao Oriental. Nagbigay rin tayo ng tulong sa 1,000 na kababaihan sa Brgy. Payatas, Quezon City kasama si Councilor Mikey Belmonte.

Samantala, ngayong linggong ito, dinaluhan din ng aking opisina ang groundbreaking ng Super Health Center sa Maramag, Bukidnon at sa Cagayan de Oro City; inagurasyon ng Super Health Center sa Dolores, Eastern Samar; at ang turnover ng Super Health Center sa Claver, Surigao del Norte.

Bilang inyong Mr. Malasakit, bisyo ko na ang magserbisyo sa lahat ng mga Pilipino sa abot ng aking makakaya. Kaya patuloy kong susuportahan ang mga inisyatiba na naglalayong mapabuti ang kalusugan ng bawat Pilipino at mailapit sa kanila ang serbisyo at tulong na dapat nilang makuha. Mahalaga na proteksyunan at alagaan natin ang ating kalusugan. Tandaan natin na ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino.