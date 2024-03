Scottie Thompson garahe pa dahil sa iniindang back injury

Mga laro sa Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

4:30pm – Rain or Shine vs SMB

7:30pm – Ginebra vs Meralco

HAHABULIN ng Ginebra ang pangatlong sunod na panalo sa PBA Philippine Cup laban sa Meralco sa second game ngayong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum.

Sa mga nakasalang na ay Gins na lang ang unbeaten sa torneo, idadagdag ang Bolts sa mga biktimang Rain or Shine (113-107) at Phoenix (102-92).

Samantala, 1-3 ang Meralco na nadalawahang sunod na talo sa NLEX (99-96) at NorthPort (90-85) matapos ang panalo sa Rain or Shine (121-117). Niregalo ng Blackwater (96-93) ang buwenamano nilang talo.

Matatagalan pa ang balik ni Scottie Thompson (back), sina Nards Pinto at rookie Ralph Cu ang pinaghugutan ni coach Tim Cone nitong huling panalo ng Gins.

Solido pa rin ang kontribusyon nina Christian Standhardinger, Japeth Aguilar, Maverick Ahanmisi, Stanley Pringle at Jamie Malonzo.

Suwabe ang distribusyon ng bola ng Ginebra kahit wala pa si Iskati. Malaki rin ang nakukuha nilang puntos sa paint, kinakapa pa nga lang kung paano mabilis na makakabalik sa depensa.

“The key is, when we go back to that points in the paint, we have to find that balance between up-tempo and still able to play that defense that we historically always play,” lahad ni Cone. “That’s where we’re trying to find the balance.”

Kontra Phoenix ay nakakuha ng 46 points sa paint ang Gins.

Dikitan ang mga talo ng Meralco, kayang ipanalo pero nauubusan lang sa dulo.

Sina Chris Newsome, Cliff Hodge, Aaron Black, Raymond Almazan at Allein Maliksi pa rin ang aasahan ni coach Luigi Trillo.

(Vladi Eduarte)