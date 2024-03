Dalawang katao ang nasawi matapos na sumabog ang isang restaurant sa China noong Martes.

Sa ulat, nangyari ang insidente sa ground-floor ng kainan sa residential area ng Sanhe City sa Hebei province pasado alas-siyete nang umaga.

Sugatan rin sa insidente ang nasa 25 katao at dinala na ang mga ito sa pagamutan.

Nagtamo rin ng matinding pinsala ang apat na palapag na gusali.

Base sa inisyal na imbestigasyon, nagmula ang pagsabog sa tumagas na gas sa nasabing fried chicken shop.

Agad namang kinordon ng mga awtoridad ang lugar at itinaboy ang mga tao palayo sa lugar.

“The fire is currently under effective control, and rescue work is being carried out urgently,” ayon sa mga awtoridad.