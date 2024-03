Sinagot ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang kanyang mga kritiko na pumupuna sa kanyang malimit na biyahe sa abroad na umano’y panay pasyal lamang.

Sa media briefing nito sa Berlin, Germany nitong Miyerkoles, ipinakita ng presidente sa mga mamama-hayag ang kopya ng kanyang schedule na aniya ay sunod-sunod kaya hindi masasabing nagliliwaliw o namamasyal lamang ito.

Hinamon ng presidente ang mga kritiko na tingnan ang kanyang schedule para malaman kung gaano karami ang kanyang akibidad.

“Ito ‘yong schedule ko. San’ yong pasyal? This is my schedule for today. Where’s the pasyal? Wala, you know, kasama kayo diyan, kasama n’yo kami. We don’t make pasyal,” diin ng pangulo.

Maging ang mga lugar aniya na dati nitong napuntahan ay hindi na niya masilip dahil sa pagiging abala at dami ng kanyang mga dapat daluhan.

Binigyang-diin ng presidente na nakatutok ito sa pagpapalakas sa bansa at sa ekonomiya, kasama na ang paghahanap ng trabaho para sa mga Pilipino kaya sa halip na pumuna ay tumulong na lamang aniya para sa pag-unlad ng Pilipinas.

Sa nakaraang rally sa Liwasang Bonifacio, kinuwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang madalas na pagbiyahe sa abroad ng pangulo at sinabing, “Si Marcos, pasyal-pasyal na lang ‘yan.”

Nasa Czech Republic na ngayon ang ang pangulo matapos ang matagumpay na state visit sa Germany. Ang Czech Republic ang ika-6 na bansa na binisita ni Marcos ngayong 2024.

Ang budget ng Malacañang para sa local at foreign trips ni Marcos ngayong taon ay lumobo sa P 1.408 bilyon, 58 percent na mas mataas kaysa sa P 893.57 milyon noong 2023. (Aileen Tali-ping/Prince Golez)