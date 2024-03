Niligtas ako ni Lord – Kristoffer Martin

Maganda pa rin talaga `yung pinakikinggan mo ang mga bulong ng isip mo, o mga bulong na maririnig mo mula sa puso mo.

Tulad na lang ng karanasan ni Kristoffer Martin, na kung mas pinairal niya ang pagsasawalang-bahala, baka kung saan na siya napunta.

Heto nga ang kuwento niya:

“Na-flat-an ako pero naramdaman ko presence ni Lord. Kwento ko lang konti…

“Papunta ako taping sa Pampanga, medyo late na ako nakaalis kaya sabi ko hindi na muna ako magpapa-gas sa malapit.

“Pero iba `yung eagerness ko na magpa-gas na lang doon sa malapit sa bahay.

“Tapos noong nagpa-gas na ako, sabi ni kuya bombahan niya ‘yung gulong kasi malambot daw. Eh, kakapahangin ko lang din kaya nagtaka ako. Lubog na pala. Tapos may pako.

“So pinahanginan ko konti tapos inuwi ko na sa bahay ‘yung kotse. Buti may natitira pang isang service sa GMA. So angkas ako papunta GMA. And chereeen, papunta na talaga ako Pampanga.

“Ang daming puwedeng nangyaring mas hindi papabor sa akin. Kung di ako nagpa-gas, ‘di malalaman na malabot gulong ko. And kung nagpunta sa kanan na gulong ‘yung butas hindi makikita ni kuya. Baka sa NLEX pa ako abutan.

“Hindi rin ako marunong magpalit ng gulong. ‘Yung flat hindi maiiwasan.

“Pero sinave ako ni Lord sa mas stressful na araw. Wala lang.

“Shinare ko lang ‘yung blessing ni Lord sa akin today.

“Good morning!” sabi ni Kristoffer.

Nice naman.

Pero sa totoo lang, ang laki na talaga ng pinagbago ni Kristoffer, di ba? Matapos ang masalimuot na sitwasyon sa buhay niya, heto nga at maayos na maayos na ang pagsasama nila ng misis niya, kasama ang anak nila.

Anyway, kasama nga si Kristoffer sa kinababaliwang serye ngayon, ang ‘Makiling’ na bida si Elle Villanueva.

(Dondon Sermino)