ARESTADO ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) ang tatlong extortionist matapos nilang kaladkarin ang pangalan ni First Lady Lady Louise Marie Araneta- Marcos sa pangingikil ng P5 milyon kapalit ng proteksyon sa emission testing at iba pa sa Land Transportation Office (LTO).

Ayon sa PNP-CIDG, nadakip ang mga suspek na sina alyas Isko, 48 anyos, Joselito, 46 anyos at German, 42 anyos sa Bluebay Walk, Metropolitan Park Bldg.sa Diosdado Macapagal Blvd., sa Pasay City bandang alas-otso nang gabi noong Lunes.

Ang mga suspek ay nadakip ng mga tauhan ng CIDG sa isinagawang operasyon Bluebay Walk, Metropolitan Park Building, Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay City.

Ayon kay CIDG Director Major Gen. Romeo Caramat Jr., ikinasa ang operasyon sa reklamo ng isang biktima laban kay alyas “Isko” na nanghihingi umano sa kanya ng P5 milyon kapalit ng proteksyon sa LTO para sa kanyang Emissions testing at medical business.

Nagbanta pa umano si Isko na konektado siya sa Unang Ginang at kung hindi magbabayad ay ipapakansela nito ang lahat ng transaksyon sa negosyo ng biktima.

Ang mga arestadong suspek ay sinampahan ng kasong Robbery Extortion sa City Prosecutor’s Office ng Pasay City.

“The CIDG calls on the public to be alert and critical about the identity of the person you are transacting with and I have instructed my operatives to step up its efforts in the arrest of these criminals within the bounds of the law,” saad ni Caramat.

(Edwin Balasa)