Mga batang kabayo magpapasiklaban

BAKBAKAN ang mga tigasing batang kabayo na sina Golden Opportunity at Vezzali pagsalang nila sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Sasakyan ni jockey JC Dela cruz si Golden Opportunity habang si class A rider Oneal Cortez ang gagabay kay Vezzali sa naturang 1,400-meter race.

Nakalaan ang added prize na P22,000 para sa winning horse owner sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Posibleng maging mahigpit na karibal din nina Golden Opportunity at Vezzali sa asam na panalo sina Watch Bell at Veternao.

Ang ibang kalahok ay sina Tanging Ikaw, Wide Oval, Anyah Anyah, Sunny Nature, Black Diamond, Gerry Boy at Leviathan.

Mag-uuwi din ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Incorporated ngayong araw ng Biyernes, magsisimula ang unang karera sa alas-5 ng hapon. (Elech Dawa)