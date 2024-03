Mabisang pagkain para sa maginhawang pagdumi

Karaniwan na sa tao ang pagkakaroon ng constipation.

Sa United States, 16 sa 100 adult ang nakakaranas nito.

Maraming dahilan kaya nagkakaroon ng constipation ang isang tao at nangunguna rito ang “inadequate fiber.”

At para magkaroon ng sapat na fiber sa iyong diet, kumain ng fiber-rich whole grains.

Simulan ang iyong araw sa pagkain ng high-fiber breakfast tulad ng oatmeal na puno ng fiber.

“Insoluble fibers are coarse fibers that stimulate the secretion of water and mucous in the bowel that provides a laxative effect, whereas soluble fibers are gel-forming fibers that have a high water-holding capacity that bulks and softens the stool in the large bowel to make it easier to have a bowel movement” ayon kay Erika Barrera, M.P.H., RDN, registered dietitian at wellness educator sa LEAFE Nutrition.

Nakakatulong din ang pagkain ng oats para ma-boost ang beneficial bacteria levels.

Mas tipid din sa grocery bill ang mga pagkaing may fiber.

Kung sawa naman na sa normal na oatmeal ay pwede itong lagyan ng twist.. gawing banana oatmeal muffin o kaya naman ay gamitin sa paggawa ng sweet potato-black bean burgers.

“Studies show that whole grains can soften bowel movements and improve constipation by reducing transit time,” ayon naman kay Amy Goldsmith, RDN, founder ng Kindred Nutrition sa Frederick, Maryland.

Ilan pa sa mga pagkaing makakatulong para iwas constipation ay ang barley, brown rice, quinoa, at 100% whole-wheat bread. (Natalia Antonio)