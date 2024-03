Hinihiritan ng Lufthansa Technik Philippines (LTP) ang Maharlika Investment Fund para sa pinaplano nitong itayong bagong hangar sa Clark sa Pampanga, ayon sa Department of Trade and Industry kahapon.

Plano ng LTP na magtayo ng isa pang hangar sa Pilipinas na magkakahalagang $150 milyon o P80 bilyon sa Clark, Pampan-ga. Ang LTP ay bahagi ng Lufthansa Group ng Germany na kumita ng 35.4 bilyong euro o P2.09 trilyon noong 2023.

“LTP is considering a partnership with Maharlika Investment Corporation (MIC) for this project, with ini-tial discussions al-ready underway with Maharlika Fund’s President and CEO, Rafael Consing Jr.,” sabi ng DTI.

Dalawa ang layunin ng MIC: ang kumita ng maraming pera para magkaroon ng pondo ang pamaha-laan para sa develop-ment projects at para pondohan ang mga development projects na hindi kinakagat ng private sector.

Nagkaroon ng pulong kung saan nag usap sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at DTI Secretary Fred Pascual sa mga opisyal ng Lufthansa kasama na si LTP President and CEO Elmar Lutter noong March 12.

Dalawang ektaryang lupa ang uupahan ng LTP sa Clark at 400 na tao ang magkakatrabaho sa pagtatayo ng hangar. Sasaluhin ng bagong itatayong hangar sa Clark ang operations ng LTP na nasa 23 ektaryang technical base at hangar sa Ninoy Aquino International Airport. (Eileen Mencias)