Lovi Poe bumida sa HK film/TV market

Ang bongga ni Lovi Poe dahil kahit nasa Amerika siya ngayon ay bumida pa rin siya sa Hong Kong International Film and TV Market!

Marami nga kasi ang nag-inquire para sa ‘Untamed’ at ‘Guilty Pleasure’ movies ni Lovi na gagawin pa lang niya sa Regal Entertainment, Inc.

Ang nasabing film/TV market ay organized ng Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), na nagsimula noong March 13 (Sunday) at ginaganap sa Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

Sa nakita naming post ng HKTDC, sinabi nilang, “The four-day content marketplace showcased agreatvariety of cross-media, cross-genre content from over 700 exhibitors from 30 countries and regions.

“The market gathered more than 7,300 industry practitioners from production, distribution, salesagents, service providers and investors from 41 countries and regions for sourcing, networkingand building new connections.”

Nasa Hong Kong kami nang magsimula ang event na iyon at ilan sa mga nakita naming um-attend doon ay sina Ms. Roselle Monteverde (Regal Entertainment, Inc.), Direk Lino Cayetano (Rein Entertainment), Joey Abacan (GMA Network, Inc.), at ang mag-aamang Boss Vic, Vincent, at Valerie del Rosario (Viva).

Si Roselle ay nakasama pa naming mag-dinner sa IFC (International Finance Center) mall at marami nga kaming napagkuwentuhan.

Tagumpay nga raw ang pag-attend nila sa event na iyon dahil maraming pelikula ng Regal ang nabenta nila.

Naikuwento nga niya na ang ‘Untamed’ at ‘Guilty Pleasure’ ay bibilhin ng mga taga-India at Korea.

Ang bongga lang na sisimulan pa lang ni Lovi na gawin ang dalawang pelikulang iyon ay may nagkaroon na ng interes!

So bongga ni Lovi at ng Regal.

“Ang saya lang,” sey nga ni Roselle.

Bongga! (Jun Lalin)